Kanarya prova yaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kanarya prova yaptı

prova yaptı

Kanarya prova yaptı

’den hazırlık maçı izni alamayan F.Bahçe, dün ’nda kendi arasında oynayarak açıklarını kapattı.

dün akşam 'nda sarı ve laciver takım olmak üzere ikiye ayrılarak kendi arasında bir hazırlık maçı oynadı. Akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla oynanan maçta futbolcuların hayli hırslı olduğu gözlendi. Cuma günü oynanacak mücadelesinin provasını da yapan sarı-lacivertli takım, Rİva Tesisleri'ndeki kampta da bir hazırlık maçı oynamıştı. 'nın, bir başka takımla hazırlık maçı oynama talebi geçen hafta salgın gerekçesiyle tarafından reddedilmişti.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanarya prova yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA