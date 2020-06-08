Gençlerde zirve Fenerbahçe’nin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gençlerde zirve Fenerbahçe’nin

Gençlerde zirve ’nin

Gençlerde zirve Fenerbahçe’nin

araştırma şirketi ; 'de 21 yaş altı futbolcuları kullanma oranını araştırdı.

araştırma şirketi ; 'de 21 yaş altı futbolcuları kullanma oranını araştırdı. Bu sezon , yüzde 10 ile en fazla 21 yaş altı oyuncu kullanan takım oldu. yüzde 9.9'la 2. sırada gelirken; da yüzde 9.6'la 3. basamakta yer aldı. yüzde 0.6 ile gerilerde kalırken, yüzde 2.1, yüzde 2.7 orana sahip. Ç.Rizespor da yüzde 9.2'lik oranıyla 4. sırada. F.Bahçeli kaleci Altay Bayındır 25 maçla bu listede zirvede yer alan genç oldu.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerde zirve Fenerbahçe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA