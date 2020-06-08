Fenerbahçe'nin gündemindeki Thiago Silva'dan formalı poz!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Thiago Silva, Fransızları şaşırttı. Fluminense, tecrübeli oyuncunun 3 numaralı formasını resmi hesaptan paylaşınca kısa süreli heyecana neden oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız devi Paris Saint-Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen ve geleceği hakkında henüz karar vermeyen Thiago Silva'nın adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. Brezilyalı yıldız, sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Thiago Silva'nın yeniden formasını giyebileceği iddia edilen Fluminense, resmi Twitter hesabından oyuncunun 3 numaralı formasını paylaştı. Bu paylaşım PSG'li defans oyuncusunun ülkesine transfer olduğu şeklinde yorumlanırken kısa süre sonra gerçek anlaşıldı. Silva, Fluminense'nin taraftar kulübüne üye olmuştu...
Bu gönderi yine de akıllarda soru işaretlerine neden oldu. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu zaman zaman kariyerini ülkesinde noktalamak istediğini dile getiriyor.
Kariyerine Juventude'de başlayan Silva, sırasıyla Porto, Dinamo Moskova, Fluminense, Milan ve PSG'de forma giydi. 8 yıldır Fransız temsilcisinde top koşturan Brezilyalı futbolcu, milli takımda da 88 maça çıktı.
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