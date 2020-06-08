Fenerbahçe'nin gündemindeki Thiago Silva'dan formalı poz! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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'nin gündemindeki 'dan formalı poz!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Thiago Silva'dan formalı poz!

'nin listesinde olduğu iddia edilen Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , Fransızları şaşırttı. Fluminense, tecrübeli oyuncunun 3 numaralı formasını resmi hesaptan paylaşınca kısa süreli heyecana neden oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız devi Saint-Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen ve geleceği hakkında henüz karar vermeyen 'nın adı son dönemlerde ile anılıyordu. Brezilyalı yıldız, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Thiago Silva'nın yeniden formasını giyebileceği iddia edilen Fluminense, resmi Twitter hesabından oyuncunun 3 numaralı formasını paylaştı. Bu paylaşım 'li defans oyuncusunun ülkesine olduğu şeklinde yorumlanırken kısa süre sonra gerçek anlaşıldı. Silva, Fluminense'nin taraftar kulübüne üye olmuştu...

Bu gönderi yine de akıllarda soru işaretlerine neden oldu. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu zaman zaman kariyerini ülkesinde noktalamak istediğini dile getiriyor.

Kariyerine Juventude'de başlayan Silva, sırasıyla Porto, , Fluminense, Milan ve PSG'de forma giydi. 8 yıldır Fransız temsilcisinde top koşturan Brezilyalı futbolcu, milli takımda da 88 maça çıktı.


  1. 08.06.2020
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