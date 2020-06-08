Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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'den sürpriz stoper atağı! hedefte

Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte

'de son dakika transfer haberi... Bu sezon savunma hattında büyük sorunlar yaşayan Kanarya, kalesinde gördüğü gollere çözüm bulmak adına takviye yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı lacivertliler, rotasını Bulgaristan'a çevirdi ve Ludogoretsli 'a kancayı attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan , neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen olduğu öğrenildi.

BULGAR BASINI DUYURDU
Topsport.bg adlı internet sitesi, konu ile ilgili aktardığı haberde Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

SATACAKLAR
Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 14:15
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