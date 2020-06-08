Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.

BULGAR BASINI DUYURDU

Topsport.bg adlı internet sitesi, konu ile ilgili aktardığı haberde Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

SATACAKLAR

Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.