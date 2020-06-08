Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bu sezon savunma hattında büyük sorunlar yaşayan Kanarya, kalesinde gördüğü gollere çözüm bulmak adına takviye yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre sarı lacivertliler, rotasını Bulgaristan'a çevirdi ve Ludogoretsli Rafael Forster'a kancayı attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.
Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.
BULGAR BASINI DUYURDU
Topsport.bg adlı internet sitesi, konu ile ilgili aktardığı haberde Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.
Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.
SATACAKLAR
Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 14:15
- Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı! Rafael Forster hedefte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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