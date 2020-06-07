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07 Haziran 2020, Pazar
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Jesus: ile görüşmemiz olmadı

Jesus: Fenerbahçe ile görüşmemiz olmadı

ile sözleşme yenileyen , ile hiç görüşme yapmadıklarını duyurdu. Portekizli hoca, "Corona virüsü nedeniyle kimseyle görüşmedim. Flamengo ile müthiş bir yıl geçirdik. 5 kupa kazandık. Burada seviliyordum ve 1 yıl daha kalacağım. Başka bir kulüple görüşmem olmadı" diye konuştu.

ile sözleşme yenileyen Jorge Jesus, ile hiç görüşme yapmadıklarını duyurdu. Portekizli hoca, "Corona virüsü nedeniyle kimseyle görüşmedim. Flamengo ile müthiş bir yıl geçirdik. 5 kupa kazandık. Burada seviliyordum ve 1 yıl daha kalacağım. Başka bir kulüple görüşmem olmadı" diye konuştu.
  1. 7.6.2020
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