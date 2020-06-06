Thiago Silva’ya yakın markaj - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Thiago Silva’ya yakın markaj

’ya yakın markaj

Thiago Silva’ya yakın markaj

'nin dünyaca ünlü yıldızı 'nın ismi ile anıldı.

'nin dünyaca ünlü yıldızı 'nın ismi ile anıldı. 2012 yılından bu yana formasını giydiği PSG ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı stoperle ilgili bir haber yayımlayan Fransız Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımların İtalyan kulübü Milan ve Fenerbahçe olduğunu ileri sürdü. İki sezondur stoperde büyük problem yaşayan sarı-lacivertli kulübün, Thiago Silva'ya menajeri aracılığıyla bir teklif sunduğu ve sambacıdan bir yanıt beklediği dile getirildi.
  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Thiago Silva’ya yakın markaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA