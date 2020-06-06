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06 Haziran 2020, Cumartesi
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ayrılıyor

Sloukas ayrılıyor

 Beko'nun yıldızı 'ın, kariyerini ülkesi 'da devam ettirme kararı aldığı öğrenildi.

Beko'nun yıldızı 'ın, kariyerini ülkesi 'da devam ettirme kararı aldığı öğrenildi. 'in de ilgilendiği Yunan basketbolcunun, ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Sloukas, daha önce "Obradovic giderse, başka takıma transfer olabilirim" demişti. Sloukas, F.Bahçe'de oynadığı 25 maçta 11.6 sayı ortalamasıyla oynadı.
  1. 6.6.2020
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