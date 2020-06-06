Nihat Özdemir: Başarısızlığı örtme çabası

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F.Bahçe Başkan Vekili Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Türkiye'de dokuz yıldır şike olayına rastlanmadı" sözlerine sert cevap verdi: Neye hizmet ediyor bilmiyoruz.

Fenerbahçe yönetimi ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında sert rüzgarlar esiyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan Vekili Semih Özsoy, Özdemir'in "Türkiye'de 2010-11'den bu yana şike olayına rastlanmadı" sözlerine ağır sözlerle cevap verdi. İşte Özsoy'un sözleri: "Talihsiz bir açıklama bile diyemiyoruz. Akıllara durgunluk verici bir açıklama oldu. Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım. Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri gözyaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir."

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin bugün kendisi hakkında yaptığı açıklamalara TFF'nin resmi internet sitesinden yanıt verdi.

İşte Özdemir'in TFF'nin resmi sitesinde yer alan sert sözleri: Ekonomist dergisinin instagram yayınında "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını üzülerek takip ettim. Herkesin bildiği gibi 2010-11 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları'' olmuştur. Sözlerimde herhangi bir kulübün ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir.

Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.Türk futboluna ve Fenerbahçe kulübüne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Vekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes çok iyi biliyor.

Fenerbahçe kulübüne nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, ''Nihat Özdemir'in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır" diyerek özetlemiştir. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkan vekili olan şahsın haddine değildir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

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Ali Koç: Semih Özsoy'un söylediklerinin arkasındayım. Nihat Özdemir'in çıkıp bir düzeltme yapmasını bekledik ama yapmadı. F.Bahçeliler gerçekleri görmüşlerdir.

Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamalara cevap verdi. "Koronavirüs salgını dönemini iyi yöneten devletimize, sağlık bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum" diyerek sözlerine başlayan Koç, şunları söyledi:



Başkan vekilimiz Semih Özsoy da bazı açıklamalar yaptı ve ben de kelimesi kelimesine bu açıklamaların arkasındayım. İlk açıklamadan sonra gelen çok yoğun tepkilere biz hemen bir reaksiyon göstermedik. Çünkü hepimiz, hele canlı röportajlarda yanlış konuşabiliriz. Söylemek istediğimiz şeyi söyleyemeyebiliriz. Biz de bekledik. İnsanlar yanlış anlaşılabilir. Nihat Özdemir, 'Ben şöyle demek istemedim, böyle demek istedim' der diye bekledik. Ama bir düzeltme, özür gelmedi. Nihat bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından, aslında içindekileri dışa vurmuştur.

Kulüpten ihraç bize bağlı değil, bir süreç gerekiyor.

Ama Özdemir'in ihraç edilmesi onun için ceza değil mükafat olur.