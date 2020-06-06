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06 Haziran 2020, Cumartesi
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’den ilginç paylaşım

Max Kruse’den ilginç paylaşım

kampı boyunca, sakatlığını bahane ederek takımla antrenmanlara katılmayan ve salonda çalışan 'den ilginç bir paylaşım geldi.

kampı boyunca, sakatlığını bahane ederek takımla antrenmanlara katılmayan ve salonda çalışan 'den ilginç bir paylaşım geldi. Alman futbolcu, antrenman sahasının görüntüsüyle "Boş gün yok" mesajını paylaştı. Teklif gelmesi halinde satılması planlanan Kruse'nin, daha sonraki paylaşımlarında ise 'ye giderek bir kahve zinciri ve spor giyim mağazalarından alışveriş yaptığı görüldü.
  1. 6.6.2020
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