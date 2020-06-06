Kumpas davası 1-2-3 Temmuz’da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kumpas davası 1-2-3 Temmuz’da

Kumpas davası -3 ’da

Kumpas davası 1-2-3 Temmuz’da

, 'da yapılması planlanan kumpas davasının 15. duruşmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında -3 'a ertelendiğini açıkladı.

, 'da yapılması planlanan kumpas davasının 15. duruşmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında -3 'a ertelendiğini açıkladı. Siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize kumpas kuran sanıkların yargılandığı davanın 15. duruşması, Silivri'de yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.
  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumpas davası 1-2-3 Temmuz’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA