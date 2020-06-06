Fenerbahçe'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif...
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarılan Jose Callejon için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre yıldız futbolcu, resmi teklif yapılmak üzere toplantıya çağırıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezonun sona ermesiyle beraber Napoli ile sözleşmesi sona erecek Jose Callejon, sürpriz bir şekilde kulüp binasına çağırıldı.
Corriere dello Sport'un haberine göre, uzun yıllar Napoli forması giyen ve sezon sonunda yeni bir maceraya katılması beklenilen yıldız futbolcuyu Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, özel bir toplantıya çağırdı.
YENİ TEKLİF YAPILACAK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Callejon'a 2 yıllık teklif yapılacak. Öte yandan şu anda kazandığı 3 milyonluk maaş miktarında indirime gidilmesi istenecek.
ANLAŞMA OLMASA...
Yıldız futbolcunun, Napoli'den gelen teklifi reddetmesi durumunda Fenerbahçe, Sevilla ya da Valencia'yı düşüneceği aktarıldı.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 17:59
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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