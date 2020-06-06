Fenerbahçe'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif...   - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif...

Fenerbahçe'nin istediği Callejon görüşme odasına! Teklif...

'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarılan Jose Callejon için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre yıldız futbolcu, resmi teklif yapılmak üzere toplantıya çağırıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesiyle beraber Napoli ile sözleşmesi sona erecek Jose Callejon, sürpriz bir şekilde kulüp binasına çağırıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, uzun yıllar Napoli forması giyen ve sezon sonunda yeni bir maceraya katılması beklenilen yıldız futbolcuyu Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, özel bir toplantıya çağırdı.

YENİ TEKLİF YAPILACAK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Callejon'a 2 yıllık teklif yapılacak. Öte yandan şu anda kazandığı 3 milyonluk maaş miktarında indirime gidilmesi istenecek.

ANLAŞMA OLMASA...
Yıldız futbolcunun, Napoli'den gelen teklifi reddetmesi durumunda Fenerbahçe, Sevilla ya da Valencia'yı düşüneceği aktarıldı.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 17:59
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