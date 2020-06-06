Fenerbahçe'nin 2021 transferini yazdılar! Albert Elis bedavaya...

Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitiyor... Us.as.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Elis'i kadrosuna katacak.

Haberde yer verilen detaylar şu şekilde oldu;

"Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.

Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.

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Öte yandan Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."

Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.