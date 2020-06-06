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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Bulut’tan açık kapı

Bulut’tan açık kapı

Genç hoca, “Şu ana kadar sadece ’dan teklif geldi. Başka olursa en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.

Kanarya'nın yeni sezon için düşündüğü teknik adamlardan biri olan Erol Bulut'tan yeni bir açıklama geldi. Sezon bitmeden ya da yurtdışından teklif gelmesinin üzerindeki çalışmalarını ve hedeflerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyleyen Bulut, şu ana kadar sadece Alanyaspor'dan teklif aldığını ama başka tekliflere de açık olduğunu söyledi. Bulut, "Daha önce yaptığım açıklama yanlış anlaşıldı. Ben takımların erken planlama yapması gerektiğini söyledim. Şu ana kadar sadece Alanyaspor'dan teklif aldım. Başka olursa da en iyi şekilde değerlendireceğim" diyerek F.Bahçe'ye açık kapı bıraktı.
  1. 6.6.2020
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