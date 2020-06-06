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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Barış Sungur, çim saha ve otobüs karşılığı geldi!

, çim saha ve otobüs karşılığı geldi!

Barış Sungur, çim saha ve otobüs karşılığı geldi!

Sarı-lacivertli takımın 'dan ettiği 18 yaşındaki golcü için Bucaspor'a ödeyeceği bonservis belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın 'dan ettiği 18 yaşındaki golcü için Bucaspor'a ödeyeceği bonservis belli oldu. 'nin, renktaşı olan kulübe bir otobüs vereceği ve aynı zamanda kulübün suni çim sahasının doğal çime çevrileceği öğrenildi. Ayrıca, Barış'ın sonraki satışından Buca'ya yüzde 20 pay verilecek. Genç oyuncunun, bir yıl daha Buca'da kiralık oynayacağı kaydedildi.
  1. 6.6.2020
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