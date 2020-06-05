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05 Haziran 2020, Cuma
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takımda kalıyor

Simon Falette takımda kalıyor

Kanarya'da gelecek sezon planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, devre arasında 'tan kiraladığı ile ilgili kararı belli oldu.

Kanarya'da gelecek sezon planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, devre arasında 'tan kiraladığı ile ilgili kararı belli oldu. 1.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Gineli oyuncu için Alman kulübüyle temas kuruldu ve bonservis konusunda Frankfurt'tan indirim istendi. Falette'nin de 'de kalmak istediği ifade ediliyor.
  1. 5.6.2020
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