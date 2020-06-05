Rodrigues 3. kez baba oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Rodrigues 3. kez baba oldu

Rodrigues 3. kez baba oldu

futbolcu Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın oyuncusu üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi." denildi.

futbolcu Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın oyuncusu üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 5.6.2020
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