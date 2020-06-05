Nuri'den müjde

Türkiye'de ilk FOTOMAÇ'ın duyurduğu Nuri Şahin haberi, Almanya kanadından da doğrulandı. 18 Mayıs'ta okuyucularımıza duyurduğumuz haberin bir benzeri, dün Alman Bild gazetesinde yer aldı. Gazetenin internet sitesinde "Nuri Şahin, Werder için artık yok mu?" başlığı kullanılarak verilen haberde 31 yaşındaki yıldız ismin Türkiye'ye dönmeyi planladığı ifade edildi.

Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt Florian'in son oynanan Freiburg, Mönchengladbach ve Schalke04 maçlarında Nuri Şahin'i kadroya almadığını hatırlatan Bild, oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını yazdı. Nuri ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini de belirten Bild Gazetesi, "Max Kruse'nin yanına gidebilir" yorumunu yaptı. Spor yöneticiliği konusunda eğitim alan Nuri'nin, Türkiye'ye dönüp burada yeni projeler geliştirmek istediği de biliniyor.