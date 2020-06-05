Nuri'den müjde
Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.
Türkiye'de ilk FOTOMAÇ'ın duyurduğu Nuri Şahin haberi, Almanya kanadından da doğrulandı. 18 Mayıs'ta okuyucularımıza duyurduğumuz haberin bir benzeri, dün Alman Bild gazetesinde yer aldı. Gazetenin internet sitesinde "Nuri Şahin, Werder için artık yok mu?" başlığı kullanılarak verilen haberde 31 yaşındaki yıldız ismin Türkiye'ye dönmeyi planladığı ifade edildi.
Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt Florian'in son oynanan Freiburg, Mönchengladbach ve Schalke04 maçlarında Nuri Şahin'i kadroya almadığını hatırlatan Bild, oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağını yazdı. Nuri ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini de belirten Bild Gazetesi, "Max Kruse'nin yanına gidebilir" yorumunu yaptı. Spor yöneticiliği konusunda eğitim alan Nuri'nin, Türkiye'ye dönüp burada yeni projeler geliştirmek istediği de biliniyor.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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