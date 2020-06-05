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05 Haziran 2020, Cuma
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dönemi bitti!

Mariusz Sordyl dönemi bitti!

Sigorta , başantrenör Sordyl ile yollarını ayırdı.

Sigorta , başantrenör Sordyl ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
  1. 5.6.2020
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