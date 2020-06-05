Kayseri hazırlığı yeniden başlıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kayseri hazırlığı yeniden başlıyor

hazırlığı yeniden başlıyor

Kayseri hazırlığı yeniden başlıyor

Riva'da devam ettirdiği hazırlıkları önceki gün takımı ikiye bölerek yaptığı maçla tamamlayan 'de, oyuncular dünü dinlenerek geçirdi.

Riva'da devam ettirdiği hazırlıkları önceki gün takımı ikiye bölerek yaptığı maçla tamamlayan 'de, oyuncular dünü dinlenerek geçirdi. Sarı-lacivertli takımın, 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'da oynayacağı mücadelesinin hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Kanarya, bugün 'nde tekrar topbaşı yapacak.
  1. 5.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayseri hazırlığı yeniden başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA