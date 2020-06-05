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05 Haziran 2020, Cuma
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'ye sert cevap: Asıl rezalet...

Fenerbahçe'ye sert cevap: Asıl rezalet...

Başkanı , dün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar sonrası Başkan Vekili tarafından kendisine yöneltilen sözlere sert tepki gösterdi.

Başkanı Özdemir, dün katıldığı bir canlı yayında 2010-2011 sezonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarının yanlış yorumlandığını belirtti.

yönetimine, kendisiyle ilgili sözlerinden dolayı tepki gösteren Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Ekonomist Dergisi'nin instagram yayınında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz' sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim.

Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili 'şike tartışmaları' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır.

Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir.

Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.

Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve başkan vekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır.

Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren 'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor.

Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki başkan , ''in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır' diyerek özetlemiştir.

Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkan vekili olan şahsın haddine değildir.

Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

  1. 05.06.2020
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