Fenerbahçe'den Samuel ve Elis atağı
Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR’a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden transfer etmek istiyor. Takvim'in haberine göre, Kanarya'nın transfer listesinde QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel ve Houston'dan Alberth Elis yer alıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı Samuel için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.
SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
ELIS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 02:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Samuel ve Elis atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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