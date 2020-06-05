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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Kanarya yüksek uçacak! Kanatlara iki bomba birden

'den Samuel ve Elis atağı

Fenerbahçe'den Samuel ve Elis atağı

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için ’a teklif yaparken, 'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...

'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden etmek istiyor. Takvim'in haberine göre, Kanarya'nın transfer listesinde forması giyen Bright Osayi-Samuel ve 'dan Alberth Elis yer alıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı Samuel için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.

SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

ELIS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR
F.Bahçe'nin daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 02:23
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