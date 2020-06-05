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05 Haziran 2020, Cuma
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Barış Sungur da tamam

3. Lig ekibi Buca'sporda forma giyen 17 yaşındaki forvet oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı.

, kadrosuna genç isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklayan Kanarya, takıma bir genç futbolcuyu daha kazandırdı. F.Bahçe 3. Lig ekibi Buca'sporda forma giyen 17 yaşındaki forvet oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.
  1. 5.6.2020
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