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04 Haziran 2020, Perşembe
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Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı

Zajc’a ‘Kulüp bul’ mesajı

2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya edilen 'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

2019 yılının ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro'ya edilen 'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi.
  1. 4.6.2020
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