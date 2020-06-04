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04 Haziran 2020, Perşembe
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Kamp sona erdi

Kamp sona erdi

, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, ve 'nde 'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi.

, çalışmalarına kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaparak devam etti. Sarı-lacivertlilerin, ve 'nde 'tan beri sürdürdüğü kamp da bugün itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe, kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi, yönetim kurulu üyesi Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. Sarı-lacivertlilerin, 26 Mayıs'tan beri sürdürdüğü Riva kampı da bugün sona ermiş oldu. Sarı-lacivertli takım maçının hazırlıklarına Samandıra 'nde devam edecek.
  1. 4.6.2020
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