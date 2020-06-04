Fenerbahçeli Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu
Fenerbahçe'nin Yeşil Burun Adalı yıldızı Garry Rodrigues, 3. kez baba olma sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, erkek bebeğe Isai isminin verildiği belirtildi.
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 18:57
- Fenerbahçeli Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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