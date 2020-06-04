Fenerbahçeli Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Garry Rodrigues'in mutlu günü!

üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçeli Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu

Fenerbahçe'nin Yeşil Burun Adalı yıldızı , 3. kez baba olma sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, erkek bebeğe isminin verildiği belirtildi.

futbolcu , üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 18:57
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