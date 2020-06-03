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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Kanarya tam gaz

Kanarya tam gaz

'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da Hasan Doğan Kamp ve 'nde çalışan Kanarya, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmana, pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.

  1. 3.6.2020
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