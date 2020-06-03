Kanarya tam gaz
Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışan Kanarya, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmana, pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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