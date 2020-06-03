Kanarya tam gaz

Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde çalışan Kanarya, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmana, pas, çabukluk ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. İdmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.