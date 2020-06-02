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02 Haziran 2020, Salı
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Tüm takıma tanı testi

Tüm takıma tanı testi

Sarı-lacivertlilere dünkü antrenman öncesi corona virüsü testi yapıldı.

Sarı-lacivertlilere dünkü antrenman öncesi corona virüsü testi yapıldı. Riva'daki çalışmalardan hemen önce teknik ve idari heyet ile futbolcular tanı yapılan tanı testinin sonuçlarının bugün açıklanaca belirtildi. Testler haftada iki kez yapılmaya devam edecek.

  1. 2.6.2020
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