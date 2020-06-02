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02 Haziran 2020, Salı
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İlk yolcu:

İlk yolcu: HAK

Kalan 8 haftanın tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona erecek olan için karar verildi.

Kalan 8 haftanın tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona erecek olan için karar verildi. Yönetimin F.Bahçe'de 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. 'ın kariyerine 'da devam edebileceği de kaydedildi.

  1. 2.6.2020
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