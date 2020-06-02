İlk yolcu: HAK

Kalan 8 haftanın tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım için karar verildi. Yönetimin F.Bahçe'de 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. HAK'ın kariyerine Almanya'da devam edebileceği de kaydedildi.