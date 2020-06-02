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02 Haziran 2020, Salı
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'de 'den karar! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'den karar! Tarih verdiler

'deki geleceği yılan hikayesine dönen konusunda flaş gelişme... Sarı lacivertlilerle yıllar süren birlikteliğini sonlandırıp sonlandırmayacağı merak konusu olan Sırp koç için republika.rs adlı internet sitesi, camiayı yakından ilgilendiren bir habere imza attı. İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de belirsizliği son buluyor... Republika.rs adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde Sırp koçun geleceğine ilişkin son kararı vereceği tarihi duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Obrdovic, 15 Haziran günü Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin nihai kararını verecek.

DATOME GİDİYOR
Öte yandan Sky Spors, okuyucularına aktardığı bilgilerde Gigi Datome'nin takımdan ayrılacağını ifade etti.

İtalyan basketbolcu, Zeljko Obradovic'in ayrılığa karar vermesi halinde 2021 yılında dek sözleşmesi bulunmasına karşın ülkesine dönecek.

  1. 02.06.2020
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