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02 Haziran 2020, Salı
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’da Muriqi savaşı!

Avrupa’da Muriqi savaşı!

'da transferin gözde isimleri arasına giren 'nin yıldızı için Lazio ve yarışa girdi.

'da transferin gözde isimleri arasına giren 'nin yıldızı için Lazio ve yarışa girdi. İtalyan ekibi uzun süredir Kosovalı golcüyü takip ederken, 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilmişti. Daha önce 'ta görev yapan Bilic'in çalıştırdığı WBA'nın da bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. İngilizler'in 26 yaşındaki forvet için 20 milyon pound ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

  1. 2.6.2020
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