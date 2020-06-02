Avrupa’da Muriqi savaşı!
Avrupa'da transferin gözde isimleri arasına giren Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi için Lazio ve West Bromwich Albion yarışa girdi.
Avrupa'da transferin gözde isimleri arasına giren Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi için Lazio ve West Bromwich Albion yarışa girdi. İtalyan ekibi uzun süredir Kosovalı golcüyü takip ederken, 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilmişti. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Bilic'in çalıştırdığı WBA'nın da bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. İngilizler'in 26 yaşındaki forvet için 20 milyon pound ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
- 2.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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