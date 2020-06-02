Avrupa’da Muriqi savaşı!

Avrupa'da transferin gözde isimleri arasına giren Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi için Lazio ve West Bromwich Albion yarışa girdi. İtalyan ekibi uzun süredir Kosovalı golcüyü takip ederken, 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilmişti. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Bilic'in çalıştırdığı WBA'nın da bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. İngilizler'in 26 yaşındaki forvet için 20 milyon pound ödemeye hazır olduğu kaydedildi.