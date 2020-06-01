Tolgay Arslan geri sayımda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tolgay Arslan geri sayımda

geri sayımda

Tolgay Arslan geri sayımda

, yeniden başlayan maçları öncesi Alman basınına konuştu.

, yeniden başlayan maçları öncesi Alman basınına konuştu. F.Bahçe'de forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, "Tamamen izole edilmiş durumdayız. Her oyuncunun bir odası var. Herkes maske takıyor. Açık büfe yok. Artık herkes Süper Lig'in başlamasını bekliyor" dedi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tolgay Arslan geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA