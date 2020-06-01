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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Korkut: F.Bahçe’ye büyük saygım var

Korkut: F.Bahçe’ye büyük saygım var

Korkut: F.Bahçe’ye büyük saygım var

Sarı-lacivertlilerle ismi anılan biri olan , konu hakkında kısa bir görüş belirtti.

Sarı-lacivertlilerle ismi anılan biri olan , konu hakkında kısa bir görüş belirtti. Futbolculuk döneminde formasını giydiği F.Bahçe'ye karşı çok büyük bir saygısını olduğunu belirten genç hoca, "Kulüpten teklif almadım, kimseyle de görüşmedim. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" dedi.
  1. 1.6.2020
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