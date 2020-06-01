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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Isla’yı istiyor

Boca Juniors Isla’yı istiyor

Kanarya'da kalan Isla için takipte... Arjantin ekibinin sportif direktörü Riquelme'nin 'ın eski oyuncusu 'den Isla ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Kanarya'da kalan Isla için takipte... Arjantin ekibinin sportif direktörü Riquelme'nin 'ın eski oyuncusu 'den Isla ile ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı. Medel, "Benden Isla'nın telefonunu istedi. için görüşeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.
  1. 1.6.2020
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