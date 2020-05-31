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31 Mayıs 2020, Pazar
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’e talip var

Simon Falette’e talip var

Sarı-lacivertlilerin ara döneminde Frankfurt'tan kiraladığı 'e talip çıktı.

Sarı-lacivertlilerin ara döneminde Frankfurt'tan kiraladığı 'e talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 28 yaşındaki stoperin 'ya gideceği iddia edildi. Fransız vatandaşlığı da bulunan Gineli oyuncunun Strasbourg'un transfer listesinde yer aldığı ve temasların başladığı kaydedildi.
  1. 31.5.2020
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