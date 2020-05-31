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31 Mayıs 2020, Pazar
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Şanlı: Göreve hazırım

Şanlı: Göreve hazırım

'dan sonra 'de yardımcı antrenörlüğe getirilieceği konuşulan 'dan mesaj var.

'dan sonra 'de yardımcı antrenörlüğe getirilieceği konuşulan 'dan mesaj var. "Fenerbahçe benim ailem" diyen Şanlı, "Seve seve görev yaparım. Bugüne kadar ne başkan ne de bir yönetici ile görüştüm. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim" sözlerini sarfetti.
  1. 31.5.2020
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