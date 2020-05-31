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31 Mayıs 2020, Pazar
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’nun Vedat Muriqi aşkı!

Lazio’nun Vedat Muriqi aşkı!

Vedat Muriqi, Avrupa basınının da gündeminden düşmüyor. dello Sport, ekibinin ’nin yıldızından vazgeçmediğini ve 20 milyon euro’yu da gözden çıkardığını yazdı.

Ara döneminden bu yana İngiliz ve ekiplerinin listesinde yer alan Vedat Muriqi, Avrupa basınının da gündeminden düşmüyor. 'nin yıldız ismiyle ilgili son olarak 'nın önemli gazetelerinden dello Sport'ta önemli bir haber vardı. Uzun süredir Kosovalı yıldızı takibe alan 'nun bu transfer için tüm şartları zorlayacağı yazıldı. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin ısrarcı olduğu 26 yaşındaki golcü için İtalyan ekibinin 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi 15 kez rakip fileleri havalandıran , 5 de asist yaptı. Öte yandan 1.94'lük dev golcü için 'den Burnley'nin ciddi bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

  1. 31.5.2020
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