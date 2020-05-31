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31 Mayıs 2020, Pazar
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Kia Vaughn Fenerbahçe’de

Lig ekibi B. Elazığ ’nin Amerikalı pivotu , eski takımı ’ye geri döndü.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin iptal edildiği Ligi'nde mücadele eden Elazığ 'den transfer yaptı. Sezon başı takıma katılan ve sezon içerisinde kritik galibiyetlerde başrol oynayan Amerika asıllı Çekya vatandaşı pivot , eski takımı Fenerbahçe Öznur Kablo'ya geri döndü.

Sezonda toplam 19 lig maçında Elazığ forması giyen Kia Vaughn, toplamda 373 sayı, 168 ribaundluk performans sergilemişti.

  1. 31.05.2020
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