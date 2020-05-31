Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Kia Vaughn, eski takımı Fenerbahçe’ye geri döndü.
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin iptal edildiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare'den Fenerbahçe transfer yaptı. Sezon başı takıma katılan ve sezon içerisinde kritik galibiyetlerde başrol oynayan Amerika asıllı Çekya vatandaşı pivot Kia Vaughn, eski takımı Fenerbahçe Öznur Kablo'ya geri döndü.
Sezonda toplam 19 lig maçında Elazığ forması giyen Kia Vaughn, toplamda 373 sayı, 168 ribaundluk performans sergilemişti.
- 31.05.2020
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
- Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...
- Günün bombasını açıkladı! Sergen Yalçın ve Arda Turan görüşmesi ortaya çıktı
- Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz! İşte antrenmandan kareler...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Ve açıklandı! Corona virüsü denizden bulaşır mı?
- Son dakika: Fenerbahçe'den 10 yeni imza! Resmen açıklandı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kia Vaughn Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.