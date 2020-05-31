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31 Mayıs 2020, Pazar
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Karton taraftar!

Karton taraftar!

ekibi M'Gladbach'ın başlattığı karton taraftar uygulamasını de hayata geçirecek.

ekibi M'Gladbach'ın başlattığı karton taraftar uygulamasını de hayata geçirecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynayacağı 4'ü lig, 1 kupa maçı olmak üzere 5 karşılaşmada tribünleri taraftarlarının fotoğraflarıyla dolduracak. Kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar, 99 TL ödeyerek karton üzerine konacak fotoğraflarıyla stattaki yerlerini alacak.
  1. 31.5.2020
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