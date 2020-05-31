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31 Mayıs 2020, Pazar
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İrfan ve Caner için net mesaj

İrfan ve Caner için net mesaj

ile anılan ve için menajerleri net konuştu. Altıparmak, “Sosyal medyayaki her habere inanmayın” dedi.

ile anılan ve için menajerleri net konuştu. Sözlerine, "Artık insanlar sosyal medyada yazılan her şeye inanmasın" diyerek başlayan Altıparmak, "İrfan'ın önceliği ile kalan 8 maça çıkmak. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın oyuncusuyla konuşulabilmesi mantıklı mı? Ayrıca ben menajerliğini yaptığım her oyuncu gibi İrfan'ın da ilk tercihinin Avrupa olmasını istiyorum. Caner'in de sözleşmesi bitiyor. İlk olarak ile konuşacağız. Beşiktaş ile masaya oturmayacağımızı söylediğimiz anda zaten ona da gelecek birçok transfer teklifi olacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 31.5.2020
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