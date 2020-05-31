Fenerbahçe Victor Lapena ile sözleşme yeniledi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den İspanyol teknik adama 1 yıllık imza!

ile sözleşme yeniledi!

Fenerbahçe Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!

Öznur Kablo, İspanyol teknik adam ile nikah tazeledi. Sarı-lacivertliler 45 yaşındaki koçla 1 sene sözleşme uzattı. Öte yandan Fenerbahçe Takımı, sporcular ve 'la da anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öznur Kablo'dan üst üste imzalar geldi. Sarı-lacivertli takım ilk olarak İspanyol teknik adam ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe Takımı, kaptan ve 'la 1'er yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.


İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar:






  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 13:33
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