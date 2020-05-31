Fenerbahçe Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!
Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol teknik adam Victor Lapena ile nikah tazeledi. Sarı-lacivertliler 45 yaşındaki koçla 1 sene sözleşme uzattı. Öte yandan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sporcular Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut'la da anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Öznur Kablo'dan üst üste imzalar geldi. Sarı-lacivertli takım ilk olarak İspanyol teknik adam Victor Lapena ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kaptan Tuğçe Canıtez ve Olcay Çakır Turgut'la 1'er yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar:
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 13:33
- Fenerbahçe Victor Lapena ile sözleşme yeniledi!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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