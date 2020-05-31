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31 Mayıs 2020, Pazar
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açıkladı! Logolu ...

Fenerbahçe açıkladı! Logolu maske...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü (koronavirüs) futbol endüstrisini de ağır bir şekilde etkilemişti. Bu süre zarfında kullanım zorunluluğu tüm dünyada yaygınlaşırken, ülkemizde de zorunlu hale gelmişti. , bu bağlamda girişim yaparak maske satma kararı aldı.

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle tüm dünyada takma zorunluluğu devletler tarafından ilan edilirken, konu ile ilgili bir girişim yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maske satışlarının başladığını açıkladı.

Yapılan açıklamanın görsellerinde Vedat Muriqi, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar yer aldı.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 12:39
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