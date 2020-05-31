Fenerbahçe açıkladı! Logolu maske...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle tüm dünyada maske takma zorunluluğu devletler tarafından ilan edilirken, Fenerbahçe konu ile ilgili bir girişim yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maske satışlarının başladığını açıkladı.

Yapılan açıklamanın görsellerinde Vedat Muriqi, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar yer aldı.