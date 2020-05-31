Fenerbahçe açıkladı! Logolu maske...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü (koronavirüs) futbol endüstrisini de ağır bir şekilde etkilemişti. Bu süre zarfında maske kullanım zorunluluğu tüm dünyada yaygınlaşırken, ülkemizde de zorunlu hale gelmişti. Fenerbahçe, bu bağlamda girişim yaparak maske satma kararı aldı.
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle tüm dünyada maske takma zorunluluğu devletler tarafından ilan edilirken, Fenerbahçe konu ile ilgili bir girişim yaptı.
Sarı lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maske satışlarının başladığını açıkladı.
Yapılan açıklamanın görsellerinde Vedat Muriqi, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar yer aldı.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 12:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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