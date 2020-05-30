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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sağlık çalışanlarına sürpriz!

Sağlık çalışanlarına sürpriz!

günlerinde özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları için F.Bahçe'nin resmi sitesinden bir açıklama vardı.

günlerinde özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları için F.Bahçe'nin resmi sitesinden bir açıklama vardı. Taraftarlara yönelik bir kampanya başlatılacağı duyurulurken, sağlık çalışanları için de sürpriz bir uygulama olacağı açıklandı. Organizasyonun detaylarıyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgi verilecek.
  1. 30.5.2020
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