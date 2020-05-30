Fenerbahçe ve Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu transferinde karşı karşıya!
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor forması giyen Muhammet Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 28 maçta 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren genç yıldız adayı yurt dışından da takip ediliyor.
Anagold 24Erzincanspor forması giyen Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri çoğaldı.
3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Süper Lig'den 5 kulübün istediği öğrenildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un peşinde olduğu Kerem'e 1'inci Lig'den Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2'nci Lig'den ise Manisa FK talip oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi.
Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Gorica, ABD Major Ligi'nden New York City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
- 30.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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