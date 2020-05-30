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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve F.Bahçe 28 maçta 17 gol atan 21'lik ismin peşinde

ve transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu transferinde karşı karşıya!

3'üncü Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor forması giyen Muhammet gösterdiği performansla ekiplerinin dikkatini çekti. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 28 maçta 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. ve 'ın listesine giren genç yıldız adayı yurt dışından da takip ediliyor.

Anagold 24Erzincanspor forması giyen Muhammet 'nun talipleri çoğaldı.

3'üncü Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Anagold 24Erzincanspor'da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, 'den 5 kulübün istediği öğrenildi.

, , Yukatel Denizlispor, BtcTurk ve Fraport TAV 'un peşinde olduğu Kerem'e 1'inci Lig'den 'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2'nci Lig'den ise FK talip oldu.

'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan da taliplerin çıktığı belirtildi.

Genç futbolcuyu 2'nci Bundesliga'dan Hannover 96, Hırvatistan'dan ve Gorica, ABD Major Ligi'nden City'nin etmek istediği ileri sürüldü.

Kerem'in yurt dışına gitmeden önce Süper Lig'de deneyim yaşamak istediği dile getirildi. Erzincanspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yetenekli futbolcuyu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

  1. 30.05.2020
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