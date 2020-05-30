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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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bu ülkenin gerçeğidir’

‘Fenerbahçe bu ülkenin gerçeğidir’

, dün birçok konu hakkında konuştu.

, dün birçok konu hakkında konuştu. Herkesin futbolu özlediğinin altını çizen kaptan, "Sahaya dönmek kolay olmayacak ama elimizden geldiğince maksimumuzu yapmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz meslek bu. Devletimizin ve verdiği her kararın arkasındayız" dedi. 39 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "F.Bahçe'ye ne kadar büyük bir sevda olduğunu hep beraber yaşıyoruz. F.Bahçe bu ülkenin en büyük gerçeğidir."
  1. 30.5.2020
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