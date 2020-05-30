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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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ve mutluyum

Evimdeyim ve mutluyum

Marco , F.Bahçe’de görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin teknik heyetinde yer almaya başlayan , dönüş hikayesini anlattı. Sözlerine tekrar F.Bahçe'de görev aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek başlayan Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız. benim bugüne kadar en mutlu olduğum kulüp. Yaşadığım şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.
  1. 30.5.2020
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