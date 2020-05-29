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29 Mayıs 2020, Cuma
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Sırada 4 oyuncu var

Sırada 4 oyuncu var

Mauricio Isla ile sözleşme yenilemeyecek olan , 4 isimle daha yollarını ayıracak.

Mauricio Isla ile sözleşme yenilemeyecek olan , 4 isimle daha yollarını ayıracak. Sarılacivertliler sözleşmeleri sona erecek olan , , Falette ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan gelecek sezon kadrosunda olmayacak.
  1. 29.5.2020
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