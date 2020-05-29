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29 Mayıs 2020, Cuma
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Potada büyük kriz

Potada büyük kriz

Bu sezon 'nde beklentilerin altında kalan ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Bu sezon 'nde beklentilerin altında kalan ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Yabancı basketbolcuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü şikayet ettiği ileri sürüldü. Uzun yıllar F.Bahçe'de oynayan bu isimlerin koronavirüs salgını nedeniyle yönetimle henüz konuşmadığı öğrenilirken, yerli oyuncuların ise şikayet olayına tepki gösterdiği ifade edildi. Kaptan Melih ve diğer yerlilerin BU konuda sorun çıkarmadığı da kaydedildi.
  1. 29.5.2020
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