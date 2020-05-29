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29 Mayıs 2020, Cuma
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İki isim ayrılıyor

İki isim ayrılıyor

 'da iki yabancı ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

'da iki yabancı ismin takımdan ayrılacağı iddia edildi. İspanyol basket sitesi piratasdel'de Nunnally ile Lauvergne'nin sarı-lacivertlilerle yol ayrımında olduğunu yazdı. Haberde; iki yıldız basketbolcunun da Vitoria ile büyük ölçüde anlaştığı ileri sürüldü.
  1. 29.5.2020
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