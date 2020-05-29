Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olmayı başarmış isimlerden Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un fethinin yıldönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımla gönülleri bir kez daha fethetti.
Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex de Souza, Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.
Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...
- 29.05.2020
- Alex de Souza paylaşımıyla gönülleri 'fethetti'
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