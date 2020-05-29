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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Alex de Souza paylaşımıyla gönülleri 'fethetti'

de paylaşımıyla gönülleri 'fethetti'

Alex de Souza paylaşımıyla gönülleri 'fethetti'

'de taraftarın sevgilisi olmayı başarmış isimlerden yıldız de , 'un fethinin yıldönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımla gönülleri bir kez daha fethetti.

formasıyla 344 maça çıkan de , Fenerbahçe ve 'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan yıldız Alex de Souza, 'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

  1. 29.05.2020
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