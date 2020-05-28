Taraftar ikiye bölündü
Fenerbahçe’de transferleri en çok konuşulan isimlerin başında gelen Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in döneceği iddiaları 12. adamı ikiye böldü.
Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilmişti.
Uzun süredir konuşulan bu transfer dedikodularına rağmen sarı-lacivertlilerden yalanlama gelmezken, taraftarlar ise ikiye bölündü. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü eski oyuncularını takımda görmek istediğini net bir dille ifade etti. Birçok taraftar da bu ikilinin sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği iddialarına tepki gösterdi. 35 yaşındaki Gökhan ve 32 yaşındaki Caner, Fenerbahçe formasıyla iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Gökhan, 24 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Caner ise 32 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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