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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Taraftar ikiye bölündü

Taraftar ikiye bölündü

’de transferleri en çok konuşulan isimlerin başında gelen ve ’in döneceği iddiaları 12. adamı ikiye böldü.

ile sözleşmeleri sona erecek olan ve 'in tekrar 'ye döneceği iddia edilmişti.

Uzun süredir konuşulan bu dedikodularına rağmen sarı-lacivertlilerden yalanlama gelmezken, taraftarlar ise ikiye bölündü. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü eski oyuncularını takımda görmek istediğini net bir dille ifade etti. Birçok taraftar da bu ikilinin sarı-lacivertli formayı tekrar giyeceği iddialarına tepki gösterdi. 35 yaşındaki Gökhan ve 32 yaşındaki Caner, Fenerbahçe formasıyla iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Gökhan, 24 resmi karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Caner ise 32 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.5.2020
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